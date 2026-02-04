Rendez-vous au jardin Entre terrasses et jardins Rue du Château Montbéliard

Montbéliard

Rendez-vous au jardin Entre terrasses et jardins

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous au jardin Entre terrasses et jardins

Visite commentée à plusieurs voix

Découvrez l’évolution des terrasses du château, entre aménagements paysagers et mise en valeur du patrimoine. De nouveaux espaces extérieurs récemment accessibles offrent des points de vue originaux sur la ville et le monument.

Une visite pour comprendre les transformations du site, des anciens jardins aux aménagements actuels.

Par le service d’Animation du patrimoine de PMA, le service des publics des musées et le service Environnement et Espaces verts

Réservation au 03 81 99 22 57 .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Rendez-vous au jardin Entre terrasses et jardins Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD