Visite Concert L’Instant baroque Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard

Montbéliard

Visite Concert L’Instant baroque

Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Instant baroque géométrie, musique et patrimoine

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard, en collaboration avec les Musées de la Ville de Montbéliard, vous propose une matinée originale mêlant découverte patrimoniale et musique baroque.

10h Visite Sous l’angle… de la géométrie !

Parquets à chevrons, encadrements sculptés, quadrillages et jeux d’optique la ligne et les formes géométriques se cachent partout dans les collections du musée. Cette visite invite à observer autrement le mobilier, les décors et les objets à travers les notions de perspective, de structure et d’illusion visuelle.

L’exploration se prolonge avec la découverte d’étonnants instruments d’arpentage anciens tels que le graphomètre, l’inclinomètre ou encore l’alidade.

11h Concert Une architecture pour l’oreille

La géométrie s’invite également dans la musique. Portées, rythmes, silences et motifs composent une véritable architecture sonore où chaque forme musicale participe à l’émotion.

Pour ce deuxième Instant baroque de la saison, les classes de clavecin, flûtes à bec et flûte traversière interpréteront un programme d’œuvres variées mettant en lumière les liens subtils entre musique et géométrie.

Réservation en ligne. .

Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com

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English : Visite Concert L’Instant baroque

L’événement Visite Concert L’Instant baroque Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD