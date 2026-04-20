Les musées sont gratuits ! Rue du Château Montbéliard
Les musées sont gratuits ! Rue du Château Montbéliard dimanche 7 juin 2026.
Montbéliard
Les musées sont gratuits !
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les premiers dimanche du mois, les musées sont gratuits. Profitez en ! .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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L’événement Les musées sont gratuits ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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