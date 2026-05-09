Évènement Foire aux livres Stade Bonal Montbéliard

Montbéliard

Évènement Foire aux livres

Stade Bonal Impasse de la Forge Montbéliard Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Amoureux de la lecture, chineurs du dimanche et âmes généreuses rendez-vous les 6 et 7 juin 2026 au Stade Bonal de Montbéliard pour la Grande Foire aux Livres organisée par le Comité Doubs-Montbéliard de la Ligue contre le Cancer !

Pendant deux jours, les Salons Prestige du stade se transforment en un immense marché du livre d’occasion, avec des milliers d’ouvrages à petits prix pour tous les goûts et tous les âges. Chaque achat est un geste solidaire les recettes sont intégralement reversées au profit de la recherche et de l’accompagnement des personnes malades du cancer.

Mais cette foire est bien plus qu’une simple bourse aux livres ! L’ambiance sera au rendez-vous grâce à des animations musicales en live accordéon le samedi matin et en début d’après-midi, guitare solo et en duo le dimanche matin. Une buvette vous permettra de souffler entre deux trouvailles, et une tombola avec de nombreux lots à gagner viendra pimenter l’événement — parmi les prix un ordinateur reconditionné, des lots du FCSM, un panier garni Biocoop, des bons d’achat et bien d’autres surprises.

L’entrée est gratuite, le parking est disponible à proximité immédiate, et les paiements sont acceptés en espèces, par chèque ou par carte bancaire.

Venez en famille, entre amis, et repartez les bras chargés de livres ! .

Stade Bonal Impasse de la Forge Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 28 29 cd25m@ligue-cancer.net

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English : Évènement Foire aux livres

L’événement Évènement Foire aux livres Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD