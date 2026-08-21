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Atelier décoration de tasse à café, L’oustal d’art, Bournazel

samedi 19 septembre 2026 · L’oustal d’art · Bournazel

Atelier décoration de tasse à café, L’oustal d’art, Bournazel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L’oustal d’art
Adresse
Place Saint-Sébastien 12220 Bournazel
Ville
12390 Bournazel
Département
Aveyron
Tarif
Limité à 5 personnes par créneau.

Atelier décoration de tasse à café 19 et 20 septembre L’oustal d’art Aveyron

Limité à 5 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Venez décorer votre tasse pour la rendre unique et découvrir, à cette occasion, le métier de céramiste.

L’oustal d’art Place Saint-Sébastien 12220 Bournazel Bournazel 12390 Aveyron Occitanie 06 63 64 52 48 Découvrez un artisanat local, joyeux et entièrement réalisé par nos soins, au cœur d’un village médiéval dominé par son château Renaissance. Parking autour et dans le village .
Accès voiture et piéton
Venez décorer votre tasse pour la rendre unique et decouvrir le métier de céramiste.

©lesmainssurterreceramique

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