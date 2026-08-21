Atelier décoration de tasse à café, L’oustal d’art, Bournazel
samedi 19 septembre 2026 · L’oustal d’art · Bournazel
Informations pratiques
Atelier décoration de tasse à café 19 et 20 septembre L’oustal d’art Aveyron
Limité à 5 personnes par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Venez décorer votre tasse pour la rendre unique et découvrir, à cette occasion, le métier de céramiste.
L’oustal d’art Place Saint-Sébastien 12220 Bournazel Bournazel 12390 Aveyron Occitanie 06 63 64 52 48 Découvrez un artisanat local, joyeux et entièrement réalisé par nos soins, au cœur d’un village médiéval dominé par son château Renaissance. Parking autour et dans le village .
Accès voiture et piéton
Venez décorer votre tasse pour la rendre unique et decouvrir le métier de céramiste.
©lesmainssurterreceramique
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