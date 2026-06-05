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Atelier décoration d’un vase romain Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier décoration d’un vase romain Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Ferme des Bouchauds

Adresse : Espace d'Interprétation du Gallo-Romain

Ville : 16170 Saint-Cybardeaux

Département : Charente

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Cybardeaux

Atelier décoration d’un vase romain

Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Atelier décoration d’un vase romain
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Ferme des Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Roman vase decoration workshop

L’événement Atelier décoration d’un vase romain Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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