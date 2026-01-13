Informations pratiques

Lièpvre

Atelier décorations de Noël

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 12:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Préparez vos décorations de fête avec des étoiles, bougeoirs et mobiles faits main ! Un atelier créatif et familial mêlant nature et récup’, idéal pour petits et grands.

Pour préparer Noël, la Ferme d’Argentin vous propose de jolies décorations pour votre maison, pour votre sapin ou bien encore pour votre table de fête. Que ce soient des étoiles, des bougeoirs, des suspensions, tout est permis pour préparer vos fêtes de fin d’année !

Durant cette matinée de bricolages, vous manipulerez tous types de matériaux qu’ils soient glanés dans la nature ou qu’il s’agisse de récupération, pour fabriquer différents objets décoratifs en famille, avec vos enfants ou petits-enfants. Il y en a pour tous les goûts ! .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Prepare your festive decorations with handmade stars, candleholders and mobiles! A creative family workshop combining nature and recycling, ideal for young and old.

L’événement Atelier décorations de Noël Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Val d’Argent