Atelier découverte Arti toupie(s) Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier découverte Arti toupie(s)

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Préparez-vous à émerveiller vos yeux et ceux de vos enfants ! Cet atelier ludique et familial vous invite à explorer les secrets du mouvement et de l’illusion d’optique. En utilisant de simples toupies et un brin d’astuce, petits et grands apprennent à dompter le graphisme et la couleur. Ensemble, vous transformez de simples points, des lignes croisées, des tirets ou des croix en de véritables vagues dansantes qui prennent vie comme par magie sous vos yeux. C’est le moment idéal pour partager une pause créative très complice, expérimenter le dessin sous un angle totalement inédit et repartir avec le sourire et plein d’idées en tête pour prolonger l’aventure à la maison !

A partir de 4 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier découverte Arti toupie(s)

L’événement Atelier découverte Arti toupie(s) Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin