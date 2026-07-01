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AGENDA · Plozévet

Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés Plozévet

mardi 21 juillet 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Lieu-dit Lessunus
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés

Lieu-dit Lessunus Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Valérie vous accueil pour une une heure d’initiation à la calligraphie chinoise pour se familiariser avec l’anatomie des crustacés. Une approche artistique de la nature pour rendre crevettes et autres décapodes plus commodes !

La séance peut se poursuivre jusqu’à 18h à la plage du Menhir avec l’animation écosystème plage .

Atelier tout public dès 7 ans
Sur inscription au
02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh

Atelier organisé par la CCHPB   .

Lieu-dit Lessunus Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03 

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English :

L’événement Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés Plozévet a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden

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