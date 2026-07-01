Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés Plozévet
mardi 21 juillet 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés
Lieu-dit Lessunus Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Valérie vous accueil pour une une heure d’initiation à la calligraphie chinoise pour se familiariser avec l’anatomie des crustacés. Une approche artistique de la nature pour rendre crevettes et autres décapodes plus commodes !
La séance peut se poursuivre jusqu’à 18h à la plage du Menhir avec l’animation écosystème plage .
Atelier tout public dès 7 ans
Sur inscription au
02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh
Atelier organisé par la CCHPB .
Lieu-dit Lessunus Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03
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English :
L’événement Atelier découverte calligraphie chinoise et crustacés Plozévet a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
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