Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet
Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet samedi 1 août 2026.
Plozévet
Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Journée consacrée à l’Irlande avec concert, démonstration de danses Irlandaises et scène ouverte sur l’esplanade Avel Dro et concert le soir avec les Drunkens Sailors et Julien Loko dans la salle Avel Dro .
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86
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English :
L’événement Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet a été mis à jour le 2026-05-21 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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