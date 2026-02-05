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Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet

Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet samedi 1 août 2026.

Adresse : 39b Avenue Georges Le Bail

Ville : 29710 Plozévet

Département : Finistère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Plozévet

Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Journée consacrée à l’Irlande avec concert, démonstration de danses Irlandaises et scène ouverte sur l’esplanade Avel Dro et concert le soir avec les Drunkens Sailors et Julien Loko dans la salle Avel Dro   .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86 

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English :

L’événement Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet a été mis à jour le 2026-05-21 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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