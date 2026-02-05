Plozévet

Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Journée consacrée à l’Irlande avec concert, démonstration de danses Irlandaises et scène ouverte sur l’esplanade Avel Dro et concert le soir avec les Drunkens Sailors et Julien Loko dans la salle Avel Dro .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 81 10 86

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English :

L’événement Les rendez-vous du Mondial’folk Irland’Deiz Plozévet a été mis à jour le 2026-05-21 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN