Informations pratiques

Plozévet

Lectures pour enfants

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Contes et Kamishibai

Organisé par la médiathèque .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

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English :

L’événement Lectures pour enfants Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden