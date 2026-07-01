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AGENDA · Plozévet

Lectures pour enfants Plozévet

vendredi 24 juillet 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
30 Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Lectures pour enfants

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Contes et Kamishibai
Organisé par la médiathèque   .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03 

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English :

L’événement Lectures pour enfants Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden

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