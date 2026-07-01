Informations pratiques

Plozévet

Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association les Arts Singuliers propose des lectures d’extraits de romans pour s’évader juste en écoutant. Voyage garanti !

Lecture ado/adulte

Gratuit, de préférence sur inscription au

02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh

Organisé par la mediathèque .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03

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English :

L’événement Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden