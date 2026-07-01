AGENDA · Plozévet
Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor Plozévet
samedi 11 juillet 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Nouveau spectacle des Eostiged Kozh.
Organisé par Eostiged Kozh .
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 88 73 24
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English :
L’événement Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden
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