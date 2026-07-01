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AGENDA · Plozévet

Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor Plozévet

samedi 11 juillet 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
39b Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Nouveau spectacle des Eostiged Kozh.
Organisé par Eostiged Kozh   .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 88 73 24 

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English :

L’événement Spectacle L’extraordinaire avanture de Jack O Connor Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden

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