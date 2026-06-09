Plozévet

Exposition de peintures Liviou Ar Vro

Lieu-dit Saint-Demet Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-25

Les peintres-amateurs de l’association Liviou Ar Vro exposent leurs œuvres cet été dans la jolie la chapelle St-Démet de Plozévet. .

Lieu-dit Saint-Demet Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 74 55 40

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English :

L’événement Exposition de peintures Liviou Ar Vro Plozévet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN