Exposition de peintures Liviou Ar Vro Plozévet
Exposition de peintures Liviou Ar Vro Plozévet samedi 25 juillet 2026.
Plozévet
Exposition de peintures Liviou Ar Vro
Lieu-dit Saint-Demet Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-25
Les peintres-amateurs de l’association Liviou Ar Vro exposent leurs œuvres cet été dans la jolie la chapelle St-Démet de Plozévet. .
Lieu-dit Saint-Demet Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 74 55 40
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English :
L’événement Exposition de peintures Liviou Ar Vro Plozévet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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