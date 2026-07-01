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AGENDA · Plozévet

Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet

jeudi 16 juillet 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Adresse
Rue de la Trinité
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy

Rue de la Trinité Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

À travers la campagne bigoudène…
Départ Chapelle de la Trinité.
Prise de paroles au départ et à l’arrivée
Organisé avec Histoire et Patrimoine et Plozapied.   .

Rue de la Trinité Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 44 

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English :

L’événement Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden

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