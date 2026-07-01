AGENDA · Plozévet
Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet
jeudi 16 juillet 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy
Rue de la Trinité Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
À travers la campagne bigoudène…
Départ Chapelle de la Trinité.
Prise de paroles au départ et à l’arrivée
Organisé avec Histoire et Patrimoine et Plozapied. .
Rue de la Trinité Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 44
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English :
L’événement Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden
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