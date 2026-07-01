Informations pratiques

Plozévet

Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy

Rue de la Trinité Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

À travers la campagne bigoudène…

Départ Chapelle de la Trinité.

Prise de paroles au départ et à l’arrivée

Organisé avec Histoire et Patrimoine et Plozapied. .

Rue de la Trinité Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 44

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English :

L’événement Randonnée accompagnée De la Trinité à Kermenguy Plozévet a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Pays Bigouden