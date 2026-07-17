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AGENDA · Le Vésinet

Atelier découverte cinéma, Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Jean Marais
Adresse
59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines

Atelier découverte cinéma Dimanche 20 septembre, 14h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Atelier découverte en famille sur le cinéma – programmation à découvrir sur www.theatreduvesinet.fr

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Atelier découverte du cinéma

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