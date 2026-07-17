AGENDA · Le Vésinet
Atelier découverte cinéma, Cinéma Jean Marais, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Jean Marais · Le Vésinet
Informations pratiques
Atelier découverte cinéma Dimanche 20 septembre, 14h30 Cinéma Jean Marais Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Atelier découverte en famille sur le cinéma – programmation à découvrir sur www.theatreduvesinet.fr
Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}] [{« link »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}, {« link »: « http://%C2%A7theatreduvesinet.fr »}]
Atelier découverte du cinéma
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