Atelier découverte cinéma, Cinéma Jean Marais, Le Vésinet

Informations pratiques

Atelier découverte cinéma Dimanche 20 septembre, 14h30 Cinéma Jean Marais Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Atelier découverte en famille sur le cinéma – programmation à découvrir sur www.theatreduvesinet.fr

Cinéma Jean Marais 59 Bd Carnot, 78110 Le Vésinet, France Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}] [{« link »: « http://www.theatreduvesinet.fr »}, {« link »: « http://%C2%A7theatreduvesinet.fr »}]

Atelier découverte du cinéma