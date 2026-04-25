Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei
Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei dimanche 24 mai 2026.
Saint-Céneri-le-Gérei
Atelier découverte de la céramique
Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Atelier découverte de la céramique animé par Devote la Marrotinerie aux Jardins de la Mansonnière à Saint-Céneri le Gérei.
Dimanche 24 mai 2026
Modelage et initiation à la poterie
Places limitées
30€
Informations, inscription au 02 33 26 73 24 .
Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 73 24
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English : Atelier découverte de la céramique
L’événement Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CUA ALENCON