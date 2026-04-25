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Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei

Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Les jardins de la Mansonnière

Ville : 61250 Saint-Céneri-le-Gérei

Département : Orne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Saint-Céneri-le-Gérei

Atelier découverte de la céramique

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Atelier découverte de la céramique animé par Devote la Marrotinerie aux Jardins de la Mansonnière à Saint-Céneri le Gérei.
Dimanche 24 mai 2026
Modelage et initiation à la poterie
Places limitées
30€
Informations, inscription au 02 33 26 73 24   .

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 73 24 

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English : Atelier découverte de la céramique

L’événement Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CUA ALENCON

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