Saint-Céneri-le-Gérei

Atelier découverte de la céramique

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Atelier découverte de la céramique animé par Devote la Marrotinerie aux Jardins de la Mansonnière à Saint-Céneri le Gérei.

Dimanche 24 mai 2026

Modelage et initiation à la poterie

Places limitées

30€

Informations, inscription au 02 33 26 73 24 .

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 73 24

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English : Atelier découverte de la céramique

L’événement Atelier découverte de la céramique Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CUA ALENCON