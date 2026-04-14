Visite libre des jardins, Les jardins de la Mansonière, Saint-Céneri-le-Gérei

Visite libre des jardins 6 et 7 juin Les jardins de la Mansonière Orne

8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exceptionnellement, pendant la manifestation de Rendez-vous aux Jardins, la Mansonière ouvrira les portes de son nouveau jardin de 5000m2 avec une vue sur des arbustes rares au niveau floraison ou écorces. A ne pas manquer !

Les jardins de la Mansonière La Mansonière, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie https://mansoniere.fr/ Sur 1,5 hectares, douze jardins à thèmes différents vous invitent à la promenade.

Exceptionnellement, pendant la manifestation de Rendez-vous aux Jardins, la Mansonière ouvrira les portes de son nouveau jardin de 5000m2 avec une vue sur des arbustes rares au niveau floraison ou A…

©Crédit Mansonière