Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei

Auberge des soeurs Moisy Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Ce soir, vous allez marcher dans les pas du fondateur du village, et des peintres qui ont arpenté tellement de fois ces lieux. Ne quittez pas votre flambeau des yeux, sa lueur vous guidera à travers les ruelles qui ont façonné un des Plus Beau Village de France.

Vous êtes prêts ? Allons-y !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon

Par téléphone 02 33 80 66 33

Par mail contact@visitalencon.com .

Auberge des soeurs Moisy Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com

