Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei
Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei vendredi 29 mai 2026.
Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei
Auberge des soeurs Moisy Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Ce soir, vous allez marcher dans les pas du fondateur du village, et des peintres qui ont arpenté tellement de fois ces lieux. Ne quittez pas votre flambeau des yeux, sa lueur vous guidera à travers les ruelles qui ont façonné un des Plus Beau Village de France.
Vous êtes prêts ? Allons-y !
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon
Par téléphone 02 33 80 66 33
Par mail contact@visitalencon.com .
Auberge des soeurs Moisy Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei
L’événement Balade aux flambeaux à Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-02-13 par Conseil départemental de l’Orne