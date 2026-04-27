Saint-Céneri-le-Gérei

Rencontres de Saint Céneri

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Après deux années compliquées, les Rencontres de Saint Céneri organisée par l’association des Amis de Saint-Céneri-le-Gérei et de ses environs auront lieu pendant les trois jours du week-end de la Pentecôte.

Le village ouvre ses portes à une trentaine d’artistes venus de tous horizons et se transforme en une véritable galerie d’Art à ciel ouvert pour les amateurs d’Art ou les simples promeneurs.

Le public peut ainsi flâner de ruelles en ruelles, dans l’un des plus beaux villages de France situé en bordure de Sarthe et ainsi admirer les différents ateliers d’exposition.

Au programme rencontres avec les artistes exposants, Ateliers des enfants, remises du prix DALBE du jury et du prix SYNTHESE ACTION du public, etc. .

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 6 74 63 39 95 contact@amisdesaintceneri.com

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English : Rencontres de Saint Céneri

L’événement Rencontres de Saint Céneri Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON