Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris

Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris

Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Assia Djebar

Adresse : 1 rue Reynaldo Hahn

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Présentation du travail de Julia Chausson, de la technique, des originaux, des outils

Suivi de l’atelier de gravure sur polystyrène, pour les enfants de 7 à 12 ans.

Gravure sur plaque polystyrène
Gravure sur plaque polystyrène ; Crédits : Julia Chausson
Atelier Gravure de Julia Chausson
Atelier Gravure de Julia Chausson ; Crédits : Julia Chausson

Atelier réalisé par l’autrice-illustratrice Julia Chausson pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.
Le mercredi 03 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T17:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Assia Djebar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)