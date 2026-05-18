Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris

Présentation du travail de Julia Chausson, de la technique, des originaux, des outils

Suivi de l’atelier de gravure sur polystyrène, pour les enfants de 7 à 12 ans.

Gravure sur plaque polystyrène ; Crédits : Julia Chausson

Atelier Gravure de Julia Chausson ; Crédits : Julia Chausson

Atelier réalisé par l’autrice-illustratrice Julia Chausson pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.

Le mercredi 03 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T17:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



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