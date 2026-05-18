Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris
Atelier découverte de la gravure par Julia Chausson Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 3 juin 2026.
Présentation du travail de Julia Chausson, de la technique, des originaux, des outils
Suivi de l’atelier de gravure sur polystyrène, pour les enfants de 7 à 12 ans.
Atelier réalisé par l’autrice-illustratrice Julia Chausson pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.
Le mercredi 03 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T17:30:00+02:00
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis
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