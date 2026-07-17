Atelier découverte de la photographie de 1826 à 2026, Centres des archives – Espace Paul Pinasseau, Chargé

Informations pratiques

Atelier découverte de la photographie de 1826 à 2026 19 et 20 septembre Centres des archives – Espace Paul Pinasseau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le photographe Alain Dalençon vous propose de découvrir l’histoire et l’évolution de la photographie de son invention jusqu’à nos jours.

Centres des archives – Espace Paul Pinasseau 196 Rue du Chateau d’Eau, 37530 Chargé, France Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247234776 https://www.ville-amboise.fr/191/centre-des-archives-paul-pinasseau.htm Le centre des archives municipales et communautaires “Espace Paul Pinasseau” ouvre ses portes au public à partir du 2 janvier 2024. Situé dans la zone industrielle de la Boitardière, ce nouvel espace doté d’une grande salle de consultation peut vous accueillir dans le cadre de vos recherches sur Amboise.

Le photographe Alain Dalençon vous propose de découvrir l’histoire et l’évolution de la photographie de son invention jusqu’à nos jours.

© Archives municipales d’Amboise