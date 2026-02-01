Atelier découverte de la réalité virtuelle MARCIAC Marciac

Atelier découverte de la réalité virtuelle

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

En février, retrouvez des ateliers de réalité virtuelle, programmés les lundi 9 et jeudi 19.

Ces modules de découverte constituent une première approche idéale pour s’initier à la réalité virtuelle et à ses possibilités immersives. Ces ateliers gratuits, accessibles à partir de 13 ans, se déroulent sur réservation afin de garantir des conditions de visite optimales.

La Micro-Folie propose une immersion au sein de collections prestigieuses. C’est une invitation à explorer la richesse artistique et patrimoniale à travers des contenus variés et soigneusement sélectionnés. Grâce aux tablettes tactiles mises à disposition, les visiteurs peuvent approfondir leur visite, accéder à des informations complémentaires et vivre une expérience personnalisée. Ces découvertes sont proposées en visite libre, gratuite et ouverte à tous, permettant à chacun de franchir les portes du musée numérique à son rythme.

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist hub, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

In February, virtual reality workshops are scheduled for Monday 9 and Thursday 19.

These discovery modules are an ideal first introduction to virtual reality and its immersive possibilities. These free workshops are open to visitors aged 13 and over, and must be booked in advance to ensure optimal visiting conditions.

The Micro-Folie invites visitors to immerse themselves in prestigious collections. It’s an invitation to explore the richness of our artistic heritage through a variety of carefully selected content. Thanks to the touch-screen tablets available, visitors can deepen their visit, access additional information and enjoy a personalized experience. These discoveries are offered free of charge and open to all, enabling visitors to enter the digital museum at their own pace.

