Atelier découverte de la Sophrologie, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier découverte de la Sophrologie, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mardi 28 avril 2026.
Atelier découverte de la Sophrologie Mardi 28 avril, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Une découverte de la sophrologie avec des exercices simples de respiration, de relaxation qui pourront être refaits à la maison pour mieux gérer vos émotions et booster votre énergie.
Pour jeunes adultes, adultes et séniors.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Avec Laurence Vissa, sophrologue.
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