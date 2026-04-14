Atelier découverte de la Sophrologie, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier découverte de la Sophrologie Mardi 28 avril, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Une découverte de la sophrologie avec des exercices simples de respiration, de relaxation qui pourront être refaits à la maison pour mieux gérer vos émotions et booster votre énergie.

Pour jeunes adultes, adultes et séniors.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Avec Laurence Vissa, sophrologue.