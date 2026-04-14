Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Empalot, Toulouse
Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans, Médiathèque Empalot, Toulouse samedi 18 avril 2026.
Atelier découverte de l’IA pour les 10-18 ans Samedi 18 avril, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00
Samedi 18 avril – 14h30 – 16h30
Découverte de l’IA pour les 10-18 ans
L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ? Cet atelier vous propose de découvrir les concepts et techniques derrière cet outil au moyen d’activités et de tests pratiques.
Sur inscription sur place ou au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
L’Intelligence Artificielle vous intéresse ? Vous pose question ?
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