Atelier Découverte Dessin au Stylo Bille, Mairie d’Aniche, Aniche

Informations pratiques

Atelier Découverte Dessin au Stylo Bille Samedi 19 septembre, 15h30 Mairie d’Aniche Nord

Gratuit – nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Atelier créatif : dessinez au stylo bille avec CaribouNath !

Saviez-vous qu’un simple stylo bille permet de créer de véritables chefs-d’œuvre ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’artiste CaribouNath vous propose un atelier ludique et convivial pour vous essayer à cet art original.

Que vous soyez débutant ou passionné de dessin, venez apprendre à maîtriser le trait, jouer avec les ombres et tester vos compétences aux côtés d’une experte. Un super moment de création et d’échange à partager dans la très belle salle des mariages de la mairie d’Aniche !

Mairie d’Aniche , 6 rue Barbusse 59580 ANICHE Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0607286219 http://www.aniche.fr [{« type »: « email », « value »: « ma.forconi@aniche.fr »}] La Mairie d’Aniche se situe au 6 rue Barbusse. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle est accessible par la porte située côté Place Jean Jaurès. Plusieurs parkings gratuits à proximité (Place Charles de Gaulle, parking Anéca, ….) – Transport gratuit en BHNS

Atelier créatif : dessinez au stylo bille avec CaribouNath !

CaribouNath – Artistes en scène