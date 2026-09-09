Atelier Découverte Dessin au Stylo Bille, Mairie d’Aniche, Aniche
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Aniche · Aniche
Informations pratiques
Atelier Découverte Dessin au Stylo Bille Samedi 19 septembre, 15h30 Mairie d’Aniche Nord
Gratuit – nombre limité de places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Atelier créatif : dessinez au stylo bille avec CaribouNath !
Saviez-vous qu’un simple stylo bille permet de créer de véritables chefs-d’œuvre ? À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’artiste CaribouNath vous propose un atelier ludique et convivial pour vous essayer à cet art original.
Que vous soyez débutant ou passionné de dessin, venez apprendre à maîtriser le trait, jouer avec les ombres et tester vos compétences aux côtés d’une experte. Un super moment de création et d’échange à partager dans la très belle salle des mariages de la mairie d’Aniche !
Mairie d’Aniche , 6 rue Barbusse 59580 ANICHE Aniche 59580 Nord Hauts-de-France 0607286219 http://www.aniche.fr [{« type »: « email », « value »: « ma.forconi@aniche.fr »}] La Mairie d’Aniche se situe au 6 rue Barbusse. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, elle est accessible par la porte située côté Place Jean Jaurès. Plusieurs parkings gratuits à proximité (Place Charles de Gaulle, parking Anéca, ….) – Transport gratuit en BHNS
Atelier créatif : dessinez au stylo bille avec CaribouNath !
CaribouNath – Artistes en scène
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- VISITE GUIDÉE du CENTRE de MÉMOIRE de la VERRERIE d’en HAUT à ANICHE 59580, CENTRE DE MEMOIRE DE LA VERRERIE d’en HAUT, Aniche 19 septembre 2026