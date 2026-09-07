Balade commentée en petit train, Aniche, Aniche
samedi 19 septembre 2026 · Aniche
Informations pratiques
Balade commentée en petit train Samedi 19 septembre, 09h00 Aniche Nord
Gratuit – nombre de place limité – retrait obligatoire d’un ticket au chalet de la place – plusieurs départs dans la journée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Embarquez pour une balade commentée à bord du petit train d’Aniche !
Laissez-vous conter l’histoire, le patrimoine et les anecdotes de notre commune au fil d’un parcours convivial et accessible à tous.
Bon à savoir pour l’après-midi : Le circuit intègre une étape au Centre de mémoire de la Verrerie d’en Haut. Une occasion idéale pour faire une halte et plonger, pour ceux qui le souhaitent, dans le prestigieux passé verrier qui a fait la renommée d’Aniche.
Aniche Place Jean Jaurès Aniche 59580 Gerland Nord Hauts-de-France 00607286219 https://www.aniche.fr/ Rendez-vous sur la place Jaurès, place centrale de la Ville. Parking gratuit à proximité (Aneca, Place Charles de Gaulle, Gambetta)
Embarquez pour une balade commentée à bord du petit train d’Aniche !
© Service Communication Aniche
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