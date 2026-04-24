Atelier découverte « Dino-puzzle », Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard

Atelier découverte « Dino-puzzle » Samedi 23 mai, 19h15 Musée du château des ducs de Wurtemberg Doubs

Samedi à 19h15, 20h, 20h45, 21h30, 22h15 | Durée : 30 minutes |

Nombre de places limité | N’inclut pas l’accès au parcours historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Venez essayer de reconstituer un squelette de dinosaure en bois… sans modèle sous les yeux ! Entre intuition et déduction, expérimentez la difficulté de redonner forme à une espèce disparue. En manipulant les pièces, vous comprendrez combien les comparaisons anatomiques sont essentielles pour percer les mystères du vivant – une initiation ludique aux principes d’anatomie comparée formulés par Georges Cuvier.

Par François Thirion, responsable des collections sciences naturelles

Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Perché sur son éperon rocheux, le château domine la ville et le paysage alentours depuis plus de 1 000 ans. Forteresse au Moyen Âge, résidence ducale depuis la Renaissance, il abrite désormais un musée.

Emblème de la ville, il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de rénovation pour en faire un haut lieu touristique et culturel.

Venez essayer de reconstituer un squelette de dinosaure en bois… sans modèle sous les yeux ! Entre intuition et déduction, expérimentez la difficulté de redonner forme à une espèce disparue. En les -…

© Ville de Montbéliard