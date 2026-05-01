Projection en plein air du film VINGT DIEUX Parc du près-la-rose Montbéliard
Projection en plein air du film VINGT DIEUX Parc du près-la-rose Montbéliard vendredi 15 mai 2026.
Montbéliard
Projection en plein air du film VINGT DIEUX
Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Projection en plein air du film VINGT DIEUX de Louise Courvoisier.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le Festival du film d’1 jour .
Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection en plein air du film VINGT DIEUX
L’événement Projection en plein air du film VINGT DIEUX Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- FC Sochaux-Montbéliard/ Le Puy Foot Auvergne 43 Montbéliard 15 mai 2026
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 18 mai 2026
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 21 mai 2026
- Les marchés du soir à vélo (Vieux-Charmont) Montbéliard 22 mai 2026
- Animations Patrimoine Les serres de Montbéliard Ateliers municipaux de Montbéliard Montbéliard 22 mai 2026