Projection en plein air du film VINGT DIEUX Parc du près-la-rose Montbéliard

Montbéliard

Projection en plein air du film VINGT DIEUX

Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Projection en plein air du film VINGT DIEUX de Louise Courvoisier.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le Festival du film d’1 jour .

Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film VINGT DIEUX

L’événement Projection en plein air du film VINGT DIEUX Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD