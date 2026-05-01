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Projection en plein air du film VINGT DIEUX Parc du près-la-rose Montbéliard

Projection en plein air du film VINGT DIEUX Parc du près-la-rose Montbéliard vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Parc du près-la-rose

Adresse : Esplanade G. Becker

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Montbéliard

Projection en plein air du film VINGT DIEUX

Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Projection en plein air du film VINGT DIEUX de Louise Courvoisier.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le Festival du film d’1 jour   .

Parc du près-la-rose Esplanade G. Becker Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film VINGT DIEUX

L’événement Projection en plein air du film VINGT DIEUX Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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