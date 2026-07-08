Atelier découverte du saxophone avec le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone gratuitement !

Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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