Atelier découverte du saxophone avec le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone gratuitement !
Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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