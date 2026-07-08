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Atelier découverte du saxophone avec le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Atelier découverte du saxophone avec le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone gratuitement !

Le Quatuor de saxophones Zahir propose à vos enfants de 7 à 12ans de partir à la découverte du saxophone.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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