Atelier découverte Empreintes d’argile Place du château Rochechouart
mercredi 26 août 2026 · Place du château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier découverte Empreintes d’argile
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27
Plongez les mains au cœur de la matière pour une expérience sensorielle stimulante ! En écho au travail de Richard Long, cet atelier vous invite à fabriquer votre propre barbotine, un mélange onctueux d’eau et d’argile finement broyée. Ici, pas besoin de pinceaux vos doigts et vos paumes deviennent vos meilleurs outils pour étaler, tracer, tapoter et laisser des empreintes vibrantes de présence sur de grands papiers colorés. Laissez-vous guider par le plaisir du toucher, explorez les textures et amusez-vous avec les jeux de traces. Un moment de reconnexion créative convivial et gratifiant où la liberté du geste prime sur tout le reste !
A partir de 5 ans à faire en famille.
Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr
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English : Atelier découverte Empreintes d’argile
L’événement Atelier découverte Empreintes d’argile Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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