Atelier découverte Empreintes d’argile Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier découverte Empreintes d’argile

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26 2026-08-27

Plongez les mains au cœur de la matière pour une expérience sensorielle stimulante ! En écho au travail de Richard Long, cet atelier vous invite à fabriquer votre propre barbotine, un mélange onctueux d’eau et d’argile finement broyée. Ici, pas besoin de pinceaux vos doigts et vos paumes deviennent vos meilleurs outils pour étaler, tracer, tapoter et laisser des empreintes vibrantes de présence sur de grands papiers colorés. Laissez-vous guider par le plaisir du toucher, explorez les textures et amusez-vous avec les jeux de traces. Un moment de reconnexion créative convivial et gratifiant où la liberté du geste prime sur tout le reste !

A partir de 5 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier découverte Empreintes d’argile

L’événement Atelier découverte Empreintes d’argile Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin