Atelier découverte et méthodologie sur la généalogie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Atelier découverte et méthodologie sur la généalogie Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS vendredi 12 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
La généalogie est une véritable enquête qui permet de remonter le fil du temps à travers les archives, les documents administratifs et les témoignages familiaux. Cet atelier découverte vous offrira une première approche des outils, ressources et méthodes utilisés par les généalogistes amateurs comme professionnels.
Au cours de cette rencontre, les participants apprendront à identifier les principales sources d’information, à organiser leurs recherches, à consulter les archives en ligne et à éviter les erreurs les plus fréquentes. Des conseils pratiques seront également partagés pour débuter son arbre généalogique et poursuivre ses investigations en toute autonomie.
Accessible à tous, sans prérequis, cet atelier constitue une excellente occasion de s’initier à une discipline passionnante qui mêle histoire, mémoire familiale et recherche documentaire. Que vous soyez simplement curieux ou déjà désireux d’explorer votre histoire familiale, vous repartirez avec une méthodologie claire pour démarrer vos recherches.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Vous avez toujours voulu en savoir plus sur vos origines ou retracer l’histoire de votre famille sans savoir par où commencer ? Cet atelier d’initiation à la généalogie vous propose de découvrir les bases de la recherche généalogique et les méthodes essentielles pour construire votre arbre familial de manière rigoureuse et efficace.
Le vendredi 12 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit
Par mail à manifestations.geneven@ugoh.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T10:30:00+02:00_2026-06-12T12:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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