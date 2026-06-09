Atelier Découverte GAMELAN DE JAVA GAM-Groupe Animation-éducation Musicale Pau
Atelier Découverte GAMELAN DE JAVA GAM-Groupe Animation-éducation Musicale Pau samedi 20 juin 2026.
Pau
Atelier Découverte GAMELAN DE JAVA
GAM-Groupe Animation-éducation Musicale 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ne manquez pas l’opportunité unique d’explorer le Gamelan de Java, un instrument traditionnel indonésien rare en France.
Venez donc découvrir, jouer et partager ce beau Gamelan par une approche guidé en douceur par le musicien du GAM.
Aucun pré-requis n’est nécessaire si ce n’est la bonne humeur et la curiosité.
Que vous soyez novice ou passionné, aucune expérience préalable n’est requise, seulement votre bonne humeur et votre curiosité. .
GAM-Groupe Animation-éducation Musicale 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 22 90 secretariat@gampau.fr
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English : Atelier Découverte GAMELAN DE JAVA
L’événement Atelier Découverte GAMELAN DE JAVA Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
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