Atelier découverte la pomme dans tous ses états Châtenois
samedi 3 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Atelier découverte la pomme dans tous ses états
2 rue Clemenceau Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez réaliser votre propre jus de pommes, un vinaigre de pommes, des pommes séchées…Apportez 2 bouteilles en verre de 500 ml + un récipient
Venez réaliser votre propre jus de pommes, un vinaigre de pommes, des pommes séchées…
Apportez 2 bouteilles en verre de 500 ml + un récipient.
Animé par Atelier Grün. .
2 rue Clemenceau Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 04 94 71 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
Come make your own apple juice, apple cider vinegar, dried apples… Bring 2 500-ml glass bottles and a container
L’événement Atelier découverte la pomme dans tous ses états Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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