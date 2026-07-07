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AGENDA · Châtenois

Atelier découverte la pomme dans tous ses états Châtenois

samedi 3 octobre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 rue Clemenceau
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif

Châtenois

Atelier découverte la pomme dans tous ses états

2 rue Clemenceau Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Venez réaliser votre propre jus de pommes, un vinaigre de pommes, des pommes séchées…Apportez 2 bouteilles en verre de 500 ml + un récipient
Venez réaliser votre propre jus de pommes, un vinaigre de pommes, des pommes séchées…

Apportez 2 bouteilles en verre de 500 ml + un récipient.

Animé par Atelier Grün.   .

2 rue Clemenceau Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 04 94 71  fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

Come make your own apple juice, apple cider vinegar, dried apples… Bring 2 500-ml glass bottles and a container

L’événement Atelier découverte la pomme dans tous ses états Châtenois a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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