Atelier découverte Le Goûter des Animaux La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier découverte Le Goûter des Animaux La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 8 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Atelier découverte Le Goûter des Animaux
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:15:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-29 2026-07-31
Atelier Découverte au Cœur de la Ferme
Venez partager un moment privilégié avec les animaux de la ferme dans un cadre naturel et convivial !
Au programme
Nourrissage des animaux de la ferme
Rencontre avec les animaux et découverte de leur environnement
Observation de leurs habitudes et comportements
Temps d’échange et de découverte
Moments de tendresse, caresses et câlins avec les animaux
Groupe limité à 10 enfants maximum afin de garantir une expérience de qualité et un contact privilégié avec les animaux.
Une activité ludique, éducative et pleine de douceur à vivre au plus près de la nature !
Nous avons hâte de vous accueillir ! .
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24
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English : Atelier découverte Le Goûter des Animaux
L’événement Atelier découverte Le Goûter des Animaux Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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