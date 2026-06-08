Atelier découverte Le Goûter des Animaux La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier découverte Le Goûter des Animaux

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:15:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-29 2026-07-31

Atelier Découverte au Cœur de la Ferme

Venez partager un moment privilégié avec les animaux de la ferme dans un cadre naturel et convivial !

Au programme

Nourrissage des animaux de la ferme

Rencontre avec les animaux et découverte de leur environnement

Observation de leurs habitudes et comportements

Temps d’échange et de découverte

Moments de tendresse, caresses et câlins avec les animaux

Groupe limité à 10 enfants maximum afin de garantir une expérience de qualité et un contact privilégié avec les animaux.

Une activité ludique, éducative et pleine de douceur à vivre au plus près de la nature !

Nous avons hâte de vous accueillir ! .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24

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English : Atelier découverte Le Goûter des Animaux

L’événement Atelier découverte Le Goûter des Animaux Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme