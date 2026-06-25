Visite commentée du musée VILLEQUIER Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Visite commentée du musée

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-02

Entrez dans l’ancienne demeure d’un armateur dont la descendance a permis par onze donations de remeubler la maison lorsqu’elle fut transformée en musée en 1959.

Le musée de Villequier conserve le souvenir des passages et séjours des deux familles Hugo-Vacquerie, unies par le mariage puis par la noyade tragique du couple Léopoldine Hugo-Charles Vacquerie.

Cette maison, baignée d’une atmosphère particulière et dotée d’une magnifique vue sur la Seine par son jardin romantique, présente l’oeuvre de Victor Hugo et celle de son admirateur et propriétaire des lieux Auguste Vacquerie, écrivain de théâtre, journaliste et compagnon de fortune des deux fils Hugo.

Découvrez l’histoire d’amour poignante de Léopoldine Hugo et Charles Vacquerie à travers une visite mêlant art, poésie et émotion.

Sur réservation. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

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L’événement Visite commentée du musée Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité