Atelier découverte Les sculptures minutes Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier découverte Les sculptures minutes

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-05

Qui a dit que la sculpture devait forcément se faire dans la terre ou la pierre ? Directement inspiré des fameuses One Minute Sculptures de l’artiste Erwin Wurm, cet atelier original vous propose de devenir la matière première de votre propre création ! À l’aide d’objets du quotidien et de votre propre corps, inventez des postures aussi drôles qu’inattendues. On s’amuse avec les notions d’équilibre, de volume et d’espace dans une ambiance légère et décontractée. Pas besoin de maîtriser des outils complexes ici, le rire et l’audace sont vos meilleurs alliés pour créer des performances éphémères et décalées qui marqueront les mémoires !

A partir de 6 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier découverte Les sculptures minutes

L’événement Atelier découverte Les sculptures minutes Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin