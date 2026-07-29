Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle
vendredi 6 novembre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise
Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 09:00:00
fin : 2026-11-06 12:30:00
Date(s) :
2026-11-06
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Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com
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L’événement Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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