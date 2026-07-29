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Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle

vendredi 6 novembre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage
Adresse
2 rue Braille
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise

Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 09:00:00
fin : 2026-11-06 12:30:00

Date(s) :
2026-11-06

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Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34  contact@lafabricotheque.com

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L’événement Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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