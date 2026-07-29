Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle

vendredi 6 novembre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise

Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 09:00:00

fin : 2026-11-06 12:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Besoin d’un coup de pouce pour mieux comprendre la gestion financière de votre entreprise ?

.

Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Need some help better understanding your company’s financial management?

L’événement Atelier Découverte ludique de la gestion d’entreprise La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle