ATELIER DÉCOUVERTE NIA NOW I ÂME CENTRE ART ET MOUVEMENT Rieux-Volvestre
ATELIER DÉCOUVERTE NIA NOW I ÂME CENTRE ART ET MOUVEMENT Rieux-Volvestre mardi 21 avril 2026.
Rieux-Volvestre
ATELIER DÉCOUVERTE NIA NOW I ÂME
CENTRE ART ET MOUVEMENT 2 route de latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 17:30:00
fin : 2026-04-21 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez découvrir le Nia au centre art et mouvement de Rieux-Volvestre le 21 avril prochain !
Now I Âme (NIA)
Fusion puissante de danse, d’arts martiaux et de pratiques de pleine conscience, NIA est une pratique holistique du mouvement et du bien-être abordant chaque aspect de votre vie corps, esprit et âme.
Quel que soit votre âge et votre niveau de forme physique, NIA offre un conditionnement complet du corps favorisant bien-être, vitalité et sérénité.
Atelier d’initiation pour adultes animé par Sandrine. 15 .
CENTRE ART ET MOUVEMENT 2 route de latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 88 51 09 59
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English :
Come and discover the Nia at the Centre Art et Mouvement in Rieux-Volvestre on April 21!
L’événement ATELIER DÉCOUVERTE NIA NOW I ÂME Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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