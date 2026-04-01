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ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre

ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre

ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre samedi 25 avril 2026.

Lieu : BÂTIMENT 2

Adresse : 2 Route de Latrape

Ville : 31310 Rieux-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Rieux-Volvestre

ATELIER UN TEMPS POUR SOI

BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez passer un moment détente à l’atelier Un temps pour soi à Rieux-Volvestre !
Atelier proposé par Linda. 25  .

BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie   ctc.aimetoidabord@gmail.com

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English :

Come and relax at the Un temps pour soi workshop in Rieux-Volvestre!

L’événement ATELIER UN TEMPS POUR SOI Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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