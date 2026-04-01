ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre
ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre samedi 25 avril 2026.
Rieux-Volvestre
ATELIER UN TEMPS POUR SOI
BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez passer un moment détente à l’atelier Un temps pour soi à Rieux-Volvestre !
Atelier proposé par Linda. 25 .
BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie ctc.aimetoidabord@gmail.com
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English :
Come and relax at the Un temps pour soi workshop in Rieux-Volvestre!
L’événement ATELIER UN TEMPS POUR SOI Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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