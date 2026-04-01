ATELIER UN TEMPS POUR SOI BÂTIMENT 2 Rieux-Volvestre

Rieux-Volvestre

ATELIER UN TEMPS POUR SOI

BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez passer un moment détente à l’atelier Un temps pour soi à Rieux-Volvestre !

Atelier proposé par Linda. 25 .

BÂTIMENT 2 2 Route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie ctc.aimetoidabord@gmail.com

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English :

Come and relax at the Un temps pour soi workshop in Rieux-Volvestre!

L’événement ATELIER UN TEMPS POUR SOI Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE