STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP Rieux-Volvestre
STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP Rieux-Volvestre lundi 27 avril 2026.
Rieux-Volvestre
STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP
Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 18:00:00
fin : 2026-04-29 20:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Envie de bouger et de partager un moment fun ? Rejoignez-nous pour un stage de danse contempo hip-hop à Rieux-Volvestre !
Stage proposé par l’école de musique, de danse et de théâtre Ateliers des Arts en partenariat avec la Mairie de Rieux-Volvestre et Le Foyer des Jeunes. 20 .
Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Want to get moving and have some fun? Join us for a contempo hip-hop dance workshop in Rieux-Volvestre!
L’événement STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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