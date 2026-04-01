Rieux-Volvestre

STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP

Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:00:00

fin : 2026-04-29 20:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Envie de bouger et de partager un moment fun ? Rejoignez-nous pour un stage de danse contempo hip-hop à Rieux-Volvestre !

Stage proposé par l’école de musique, de danse et de théâtre Ateliers des Arts en partenariat avec la Mairie de Rieux-Volvestre et Le Foyer des Jeunes. 20 .

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Want to get moving and have some fun? Join us for a contempo hip-hop dance workshop in Rieux-Volvestre!

L’événement STAGE DE DANSE CONTEMPO ET HIP-HOP Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE