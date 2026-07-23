Atelier découverte On s’emmêle les crayons Place du château Rochechouart
jeudi 23 juillet 2026 · Place du château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier découverte On s’emmêle les crayons
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Et si vous laissiez de côté vos habitudes de dessin pour tester des manières de créer totalement décalées ? Grâce à une panoplie surprenante d’accessoires et de gadgets insolites, ce n’est plus tout à fait vous qui tenez le crayon, c’est la machine qui décide ! Que vous veniez en solo, en famille ou entre amis, préparez-vous à apprivoiser des instruments capricieux ou à vous laisser porter par leurs mouvements imprévus. Un atelier rythmé, plein de rires et de spontanéité, parfait pour quiconque aime relever de petits défis artistiques, sortir de sa zone de confort et explorer l’art contemporain sous un jour foncièrement amusant et décomplexé.
A partir de 4 ans à faire en famille.
Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr
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English : Atelier découverte On s’emmêle les crayons
L’événement Atelier découverte On s’emmêle les crayons Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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