Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 18 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h, au choix 28 février, 18 avril
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INTERVENANTE Pascale Queyroi
TARIF 35 € .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
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English : Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)
L’événement Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme
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