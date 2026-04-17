Brive-la-Gaillarde

Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

​Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h, au choix 28 février, 18 avril

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INTERVENANTE Pascale Queyroi

TARIF 35 € .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

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English : Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel)

L’événement Atelier découverte: Vannerie (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme