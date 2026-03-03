Soirée Karaoké (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez chanter vos tubes préférés dans une ambiance de folie ! .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Karaoké (La Banou)

L’événement Soirée Karaoké (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-27 par Brive Tourisme