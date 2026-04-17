Brive-la-Gaillarde

Atelier parent-enfant Yoga (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Un atelier qui permet d’expérimenter des techniques de base de posture, respiration, relaxation et méditation.

​Avec Mathilde Fiatte / À partir de 5 ans .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

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English : Atelier parent-enfant Yoga (Centre Culturel)

L’événement Atelier parent-enfant Yoga (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme