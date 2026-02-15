Concert tribute Téléphone-Concert assis (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

Concert tribute Téléphone-Concert assis (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : 2026-04-18

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

INTERPHONE Un tribute qui vous fera revivre la magie de TÉLÉPHONE

Plongez dans l’univers électrique des années 80 avec le groupe INTERPHONE qui rend hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française, TÉLÉPHONE.

Durant près de deux heures, INTERPHONE vous embarque dans un voyage musical intense, revisitant les plus grands succès de TÉLÉPHONE avec une énergie débordante et un plaisir communicatif. Chaque note, chaque riff de guitare, chaque instant vous plongera dans l’ambiance des meilleurs shows du groupe culte.

Découvrez nos trois formules au choix pour une soirée inoubliable

– Billet Concert Seul Assis 39,7

– Formule Repas + Concert 59,70€

– Formule Repas + Concert catégorie OR 69,70€ .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Concert tribute Téléphone-Concert assis (Le Cabaret Gaillard)

