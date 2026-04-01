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Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde

Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde

Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Boulevard Voltaire

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Bambin’eau (Piscine Municipale)

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Bambin’eau c’est une parenthèse toute douce, entre rires, éclaboussures et premières sensations dans l’eau.
A 10h15 pour les 6 mois à 2 ans
A 11h pour les 2 à 4 ans.   .

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27 

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English : Bambin’eau (Piscine Municipale)

L’événement Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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