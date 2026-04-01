Brive-la-Gaillarde

Bambin’eau (Piscine Municipale)

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Bambin’eau c’est une parenthèse toute douce, entre rires, éclaboussures et premières sensations dans l’eau.

A 10h15 pour les 6 mois à 2 ans

A 11h pour les 2 à 4 ans. .

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27

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English : Bambin’eau (Piscine Municipale)

L’événement Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme