Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde
Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde dimanche 19 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Bambin’eau (Piscine Municipale)
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Bambin’eau c’est une parenthèse toute douce, entre rires, éclaboussures et premières sensations dans l’eau.
A 10h15 pour les 6 mois à 2 ans
A 11h pour les 2 à 4 ans. .
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27
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English : Bambin’eau (Piscine Municipale)
L’événement Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme
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