Atelier Découverte WhatsApp Messenger Comcom Sancey Sancey
Atelier Découverte WhatsApp Messenger Comcom Sancey Sancey vendredi 19 juin 2026.
Sancey
Atelier Découverte WhatsApp Messenger
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-19 11:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Découvrir comment envoyer des messages, photos et communiquer facilement avec ses proches.
Matériel Smartphone .
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com
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English : Atelier Découverte WhatsApp Messenger
L’événement Atelier Découverte WhatsApp Messenger Sancey a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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