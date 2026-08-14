Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Passez de l’autre côté du livre et devenez écrivain. Les coups de cœur des lecteurs alternent avec des ateliers d’écriture. L’envie de lire donne souvent envie d’écrire alors lancez-vous ! Un partage de textes dans la bienveillance, la complicité et l’émotion, le tout sans se prendre la tête pendant une pause réconfortante.

L’occasion de booster son imaginaire et sa créativité sans complexe.

Ados et adultes. .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Writing Workshop at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert