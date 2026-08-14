Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
samedi 31 octobre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Passez de l’autre côté du livre et devenez écrivain. Les coups de cœur des lecteurs alternent avec des ateliers d’écriture. L’envie de lire donne souvent envie d’écrire alors lancez-vous ! Un partage de textes dans la bienveillance, la complicité et l’émotion, le tout sans se prendre la tête pendant une pause réconfortante.
L’occasion de booster son imaginaire et sa créativité sans complexe.
Ados et adultes. .
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Writing Workshop at the Beaufort-en-Anjou Media Center
L’événement Atelier d’écriture à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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