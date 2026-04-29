Beaufort-en-Anjou

Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-12

Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Avis aux amateurs de bonnes affaires culturelles la médiathèque organise sa braderie ! Livres pour petits et grands, bandes dessinées, CD, magazines… Une grande variété de documents retirés des collections vous sera proposée à prix tout doux. Que vous soyez passionné de lecture ou juste curieux de découvrir de nouveaux univers, vous trouverez sûrement votre bonheur. Venez faire de belles trouvailles et donner une seconde vie à ces documents ! .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Big book sale at the Beaufort-en-Anjou multimedia library

L’événement Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert